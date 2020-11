Deschamps coloca Portugal na elite

Didier Deschamps assumiu que amanhã não há lugar a falhas por parte de França e deixou vários elogios a Portugal. “É uma das maiores nações europeias”, assumiu o selecionador gaulês, em declarações ao site da federação gaulesa. “É uma partida de grande importância que se torna decisiva, caso haja uma vitória para qualquer um dos lados. Quem ganhar assegura o primeiro lugar”, recordou.

Os campeões do Mundo perderam frente à Finlândia na quarta-feira (0-2), num particular, mas esse desaire não tira o sono ao técnico, de 52 anos. “Não correu bem mas vários jogadores estavam indisponíveis”, salientou, antes de fazer uma comparação com os desafios que pode encontrar. “Portugal tem muitas qualidades, mas prefiro ser confrontado com este tipo de jogo. Vamos procurar o primeiro lugar”, avisou.

Uma das novidades na convocatória é Marcus Thuram, que se estreou frente aos escandinavos e procurou retirar aspetos positivos do desaire para o duelo na Luz. “Foi uma lição que nos permitiu preparar ainda melhor este jogo . A diferença será feita ao nível do físico e do estado de espírito”, disse.

Ben Yedder tem Covid-19

Ben Yedder é baixa nos gauleses após ter acusado positivo à Covid-19. Assim que o resultado do teste foi conhecido, o avançado do Monaco abandonou a concentração, sendo também ausência certa no duelo frente à Suécia, agendado para terça-feira.