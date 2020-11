Deschamps: «Não estamos em Portugal para nos rebaixarmos»

Didier Deschamps garantiu que a França está em Portugal para ganhar o jogo deste sábado diante da Seleção Nacional. Com o apuramento para a final four da Liga das Nações em discussão, o selecionador francês elogiou o adversário e, aguardando um jogo 'fechado', destacou a necessidade de haver segurança no setor recuado e criatividade lá na frente.

Mbappé vai jogar?

"Vai fazer a primeira parte do treino à parte, trabalho específico e depois vamos ver, como outros jogadores, vou esperar para ver o que acontece no treino. Fazemos ponto de situação amanhã no treino antes de tomar decisões."

Está irritado com jogadores após derrota com a Finlândia?

"Irritado não estava, mas satisfeito também não. Nunca fico com um sorriso após uma derrota. O jogo não correu como queríamos, frente a um adversário com muito rigor e agressividade defensiva. Amanhã é outro contexto. Portugal também sabe por que aqui está, uma vitória pode ser decisiva."

Pogba ainda é indispensável?

"O que quer que responda? Ele não está na melhor forma, já o sabia. Como Giroud, ambos sabiam que tinham de dar o máximo. Foi dificil tirar algo de positivo após o jogo. Paul não está no seu melhor momento, e como todos os jogadores que têm situações no clube que não são positivas, isso tem impacto mental. Mas conheço-o bem para saber do que é capaz, conhecemos o seu nível e o orgulho de estar presente."

Fernando Santos espera um jogo equilibrado. Portugal vai mandar no jogo ou essa vai ser postura francesa?

"Portugal vai fazer tudo para ganhar e nós também. Depois prever o que pode vir a acontecer é dificil. Vai ser semelhante ao jogo que tivemos em França, com equipas muito táticas e sem golos. Espero que amanhã haja, sobretudo para nós. Podemos arrancar com intenções de ter a posse de bola, embora isso não nos garanta sucesso. A intenção dos dois lados será essa. Não vimos cá para nos rebaixarmos, ambas as equipas vão criar problemas. Temos de ser eficazes do ponto de vista defensivo. Vou fazer a minha escolha de acordo com o que for melhor. Vai ser um jogo de alto nível entre duas boas equipas."

"Portugal faz parte das muito muito boas equipas, muito sólida, com excelente organização, com opções ofensivas do centro do terreno mas também sabe defender. Marca muitos golos e está rotinado no mesmo sistema. O banco tem muita qualidade, não são campeões da Europa por nada. Faz parte das melhores seleções, já o sabia antes do jogo do mês passado. Este vai reduzir-se a pormenores."