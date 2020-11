Didier Deschamps: «Portugal tem uma das melhores equipas no mundo»

Didier Deschamps elogiou a exibição dos jogadores franceses após o triunfo (1-0) sobre Portugal e consequente qualificação para a 'final four' da Liga das Nações. "Fizemos um jogo muito bom, ainda mais reforçado pela qualidade do adversário. Só prova a qualidade da seleção francesa, da capacidade que temos para corresponder nos grandes jogos. Não tinha dúvidas destes jogadores, porque conheço-os bem", afirmou o selecionador francês.





"Os médios jogaram bem, a defesa também. O Hugo [Lloris] foi decisivo. Oito dos 11 titulares de hoje foram titulares no Mundial2018. Eles sabem a capacidade que têm, mesmo quando não estão na melhor forma. São jogadores de nível elevado.""O Martial está em grande forma, tem um perfil diferente. O Olivier [Giroud] está a atravessar um período difícil. O tempo de jogo reduzido no clube [Chelsea] não joga a favor dele e tenho de fazer escolhas. Até acho que ele é melhor para este estilo de jogo da França.""Em junho, não haverá grandes diferenças, mas será outra história, apesar de esperar que termine da mesma forma, que consigamos ganhar. Daqui até junho pode acontecer muita coisa, mas acredito que sejam os mesmos jogadores. Apesar de termos ganho a Portugal, eles têm uma equipa muito sólida, muito compacta e é, sem dúvida, uma das melhores equipas no mundo", finalizou.