Dinamarca vence na Áustria e isola-se na liderança do grupo de França

A Dinamarca derrotou esta segunda-feira a Áustria, por 2-1, e isola-se assim na liderança do grupo 1 da Liga A da Liga das Nações, deixando a França - atual detentora do troféu - a cinco pontos.A seleção dinamarquesa conquistou a segunda vitória consecutiva fora de casa - já tinha batido a França - num jogo que começou com uma hora e meia de atraso (21h15), devido a uma avaria elétrica no Estádio Ernst Happel, na Áustria. Hojbjerg adiantou os visitantes aos 28 minutos e fixou o resultado que se verificava ao intervalo. Schlager ainda empatou aos 67', mas Stryger Larsen carimbou a vitória dos nórdicos com um grande golo aos 84 minutos.Este resultado deixa a Dinamarca com seis pontos, ao cabo das duas primeiras jornadas desta edição da Liga das Nações, e em boa posição de discutir a passagem à final-four da prova. A Áustria segue no 2.º lugar com três pontos, enquanto França e Croácia ocupam os 3.º e 4.º postos, respetivamente, com um ponto cada uma, após terem empatado (1-1) esta noite.