Diogo Jota a assistir, Bernardo Silva a marcar: foi assim que Portugal marcou à Suécia

Portugal abriu o marcador diante da Suécia aos 21 minutos, graças a um golo de Bernardo Silva num lance no qual se viu uma 'aliança' de rivais da Premier League. Diogo Jota, do Liverpool, serviu de forma perfeita e o jogador do Manchester City não perdoou e, de pé esquerdo, colocou a bola no fundo da rede sueca.