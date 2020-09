Diogo Jota: «Muito feliz pelo primeiro golo na seleção»

Diogo Jota estreou-se este sábado a marcar com a camisola da Seleção Nacional no triunfo (4-1) diante da Croácia. Na reação ao encontro, o avançado que atua no Wolverhampton não escondeu a felicidade pelo golo marcado e destacou a importância de arrancar a Liga das Nações a vencer.





"Sabíamos o quão difícil era este jogo com a Croácia e sabíamos que era importante manter a bola. Tivemos muitas oportunidades e fico muito feliz por ter marcado o meu primeiro golo na seleção. Conseguimos fazer um grande jogo. Nada está decidido, mas é sempre bom começar com uma vitória", afirmou o jogador de 23 anos à Sport TV.