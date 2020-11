Diogo Jota: «Procurámos o golo de todas as formas»

Em grande forma no Liverpool, desta feita Diogo Jota não conseguiu agitar as águas e impedir a derrota de Portugal. Lançado durante a partida diante da França, o jogador dos reds ficou a zeros e assume que, mesmo assim, aquilo que faltou à turma lusa foi essencialmente... marcar.





"Faltou marcar um golo, foi um jogo que teve muitas oportunidades, ao contrário do jogo em França. Mas eles concretizaram e nós. Depois de se apanharem em vantagem, o jogo ficou mais complicado para nós. Tentámos, procurámos o golo mas infelizmente não conseguimos", começou por apontar, à SportTV.Jota explicou ainda aquilo que Fernando Santos lhe pediu para fazer assim que foi lançado a jogo. "Pediu para tentar agitar, mudar um bocadinho, tornarmo-nos mais ofensivos. Procurámos o golo de todas as formas, remates de fora, cruzamentos, tentativas de perfuração mas hoje não conseguimos".A finalizar, o jogador do Liverpool abordou o facto de Portugal estar já fora da corrida pela final-four desta Liga das Nações. "São as regras. Infelizmente o confronto direto era aquilo que contava, nós sabíamos e também eles. Mas eles conseguiram o golo e nós não e isso faz a diferença".