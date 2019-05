Diogo Jota: «Quero ter uma presença assídua neste espaço da Seleção»

Diogo Jota fez uma boa temporada no Wolverhampton e voltou a integrar o lote de convocados de Fernando Santos para a Liga das Nações. O jogador diz que não sabe se vai ser utilizado, mas garante que vai esforçar-se e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a equipa nacional a vencer esta competição."O mais importante é que estamos aqui todos para dar o nosso contributo nos treinos e quem jogar vai dar o seu melhor para a equipa ganhar a meia-final e chegar à final", começou por analisar o médio, reconhecendo que a época correu-lhe de feição. "Correu bem, a mim e à equipa. Mas trata-se de um processo de evolução, quero evoluir cada vez mais e quero ter uma presença assídua neste espaço da Seleção."Jota não teve problemas de integração, até porque muitos dos jogadores da equipa são seus conhecidos. "Já conhecia alguns atletas de outros espaços, mas temos um grupo muito unido, todos estão bem com todos, a adaptação é fácil e estamos preparados para vencer o jogo."Será Jota utilizado por Fernando Santos nesta competição? "Claro que dou sempre o meu melhor para entrar nas escolhas do selecionador. Mas não me cabe decidir, todos estamos a 100 por cento e quem entrar vai dar o tudo", afiançou o jogador dos Wolves, que não ficou surpreendido com esta chamada. "Trabalhei durante toda a época para que pudesse ser chamado; já tinha sido convocado uma vez e agora fui uma segunda. Acho que é natural, tendo em conta a minha evolução. Cabe-me trabalhar para a minha presença aqui ser assídua."Diogo Jota foi ainda inquirido sobre se Cristiano Ronaldo vê o triunfo Liga das Nações como forma de poder conquistar mais uma Bola de Ouro. "Eu não conhecia o Ronaldo como pessoa, mas vejo que é um jogador muito determinado para ser o melhor. Não sei se esse é um objetivo claro para ele, mas sei que quer ganhar, como todos nós."