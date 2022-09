Escócia e Ucrânia reencontram-se em Glasgow

Pouco mais de três meses depois de ter ganho em Hampden Park (Glasgow) por 3-1, apurando-se para a final do playoff de acesso ao Mundial – na qual perdeu com o País de Gales –, a seleção ucraniana regressa hoje ao mesmo palco para voltar a medir forças com a Escócia. E se os anfitriões têm em Andy Robertson (Liverpool) uma baixa de peso, os visitantes também não podem contar com Zinchenko (Arsenal) e Shaparenko (D. Kiev), ambos lesionados. Yaremchuck deverá ser titular na Ucrânia.