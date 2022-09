Escócia 'vinga-se' da Ucrânia e ascende à liderança do grupo B1

A seleção escocesa ascendeu esta quarta-feira à liderança do grupo B1 da Liga das Nações, ao derrotar a congénere da Ucrânia, por 3-0, em jogo em atraso da segunda jornada da competição.

A maior entrega ao jogo por parte dos escoceses, que foram sempre mais agressivos, explica o seu êxito perante uma apática Ucrânia, com um resultado algo surpreendente, tendo em conta a recente vitória ucraniana no mesmo Hampden Park, por 3-1, em jogo disputado em junho último a contar para o playoff de qualificação para o Mundial'2022.

No entanto, os escoceses só chegaram aos golos nos últimos 20 minutos, com John McGinn, médio do Aston Villa, a inaugurar o marcador aos 70', a que se seguiu um bis do avançado Lyndon Dykes, do Queen's Park Rangers, aos 80' e 87', ele que tinha sido lançado em campo pouco antes, aos 76', a render Che Adams, avançado do Southampton.

A Rainha Isabel II, falecida na passada quinta-feira, aos 96 anos, foi homenageada antes do jogo entre a Escócia e a Ucrânia com um minuto de aplauso em sua memória.

Com este triunfo, a Escócia subiu à liderança do grupo B1, com nove pontos, por troca com a Ucrânia, que é segunda classificada, com sete, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.