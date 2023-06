Espanhóis tentam deixar geração croata sem ouro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Croácia e Espanha jogam esta noite para saber quem sucede a Portugal (2019) e França (2021) como detentor da Liga das Nações. No cargo desde 2017, Zlatko Dalic tem a máquina bem oleada e sabe que esta é uma oportunidade única de dar o primeiro título ao país, depois dos brilharetes nos últimos Mundiais (2º em 2018 e 3º em 2022), e de finalmente coroar a geração de ouro de Modric, Perisic, Brozovic e companhia. "Vão estar 25 mil croatas em Roterdão. Isso mostra o que somos e o que temos conquistado. Sabemos o que o jogo vai exigir, mas estamos preparados para tudo", prometeu.

O contexto é bem diferente para Luis de la Fuente, que colocou em marcha uma renovação na ‘roja’ e pode vencer o primeiro troféu ao quarto jogo como selecionador espanhol: "Temos um grupo versátil e de grande nível. Estão na melhor forma da época e vejo-os confiantes e motivados. Queremos muito ganhar este título."

A avaliar pela amostra recente, podem-se esperar muitos golos: dos últimos três duelos resultaram 19! Nos ‘oitavos’ do Euro’2020, foram os espanhóis a sair por cima com um 5-3 após prolongamento. Já na fase de grupos da Liga das Nações 2018-19, a ‘roja’ goleou (6-0) em Elche, mas perdeu (2-3) na visita a Zagreb. O balanço geral é favorável a Espanha, com 5 vitórias e um empate, contra 3 triunfos da Croácia.