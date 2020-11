Está fechada a fase de grupos da Liga das Nações: as subidas, permanências e descidas

Depois de dois meses e meio de um intenso calendário competitivo, com grande parte das seleções a disputarem seis encontros, estão fechadas as contas da fase de grupos da Liga das Nações, com a definição das equipas que discutirão o título na final four do próximo ano, das subidas, das permanências e de (quase todas) as despromoções. Neste último ponto, dizemos "quase todas" porque na Divisão C ainda será necessária a realização de um playout para definir quem cai à Divisão D, isto para lá da incógnita no Grupo 4 da Divisão A, que ainda tem um Suíça-Ucrânia por disputar.





Com essas dúvidas em aberto, deixamos abaixo todas as outras questões que já ficaram fechadas.- França- Espanha- Itália- Bélgica- PORTUGAL- Croácia- Inglaterra- Alemanha- Holanda- Polónia- Dinamarca- Ucrânia ou Suíça- Bósnia- Islândia- Suécia- Ucrânia ou Suíça1. Itália, 12 pontos2. Holanda, 113. Polónia, 74. Bósnia, 21. Bélgica, 15 pontos2. Dinamarca, 103. Inglaterra, 104. Islândia, 02. PORTUGAL, 103. Croácia, 34. Suécia, 32. Alemanha, 93. Ucrânia, 64. Suíça, 3- Áustria- Rep. Checa- Hungria- País de Gales- Roménia- Noruega- Escócia- Israel- Sérvia- Rússia- Finlândia- Irlanda- Irlanda do Norte- Eslováquia- Turquia- Bulgária2. Noruega, 103. Roménia, 84. Irlanda do Norte, 22. Escócia, 103. Israel, 84. Eslováquia, 42. Rússia, 83. Sérvia, 64. Turquia, 62. Finlândia, 123. Irlanda, 34. Bulgária, 2- Montenegro- Arménia- Albânia- Eslovénia- Luxemburgo- Azerbaijão- Macedónia de Norte- Geórgia- Bielorrússia- Lituânia- Grécia- Kosovo- Chipre- Estónia- Cazaquistão- MoldáviaAo contrário das outras Divisões, ainda não está tudo fechado, já que ainda falta definir quais as duas equipas que descem ao grupo das piores seleções da Europa. Tudo ficará definido num playout a duas mãos, a ser jogado no mês de março entre as equipas que ficaram nos últimos postos dos quatro grupos. Os derrotados descem; os vencedores mantêm-se neste terceiro escalão.2. Luxemburgo, 103. Azerbaijão, 64. Chipre, 42. Macedónia de Norte, 93. Geórgia, 74. Estónia, 32. Grécia, 123. Kosovo, 54. Moldávia, 12. Bielorrússia, 103. Lituânia, 84. Cazaquistão, 4- Ilhas Faroé- Gibraltar2. Malta, 93. Letónia, 74. Andorra, 22. Liechtenstein, 53. San Marino, 2