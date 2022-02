Estádio do Betis vai ser palco do Espanha-Portugal na Liga das Nações

A Espanha vai receber Portugal na primeira jornada do grupo 2 da Liga das nações de futebol, em 2 de junho, no Estádio Benito Villamarín, a casa do Bétis de Sevilha, informou esta quinta-feira a Real Federação Espanhola (RFEF).

Já se sabia que Sevilha seria o palco do jogo, ao abrigo de um acordo entre a RFEF e a Junta da Andaluzia, mas o organismo do futebol espanhol viu-se obrigado a 'trocar' de estádios, optando pelo do Betis em detrimento do Estádio Olímpico.

Inicialmente estava previsto que este primeiro jogo na Liga das Nações seria no 'La Cartuja', mas o estádio será palco de um concerto poucos dias depois, pelo que o Benito Villamarín volta a receber a seleção três anos e meio depois.

O último jogo de 'La Roja' em casa do Betis foi igualmente numa fase de grupos da Liga das Nações, com a equipa espanhola a perder então frente à Inglaterra, por 3-2.

Na Liga das Nações, Espanha e Portugal têm ainda como adversários no grupo 2 a República Checa e a Suíça.

Na tripla jornada no início de junho, a Espanha ainda visita os checos e os suíços, e Portugal recebe a Suíça e depois a República Checa, com a segunda jornada em 5 de junho e a terceira em 9.

Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2018/19, batendo na final a Holanda (1-0), e França venceu a segunda, de 2020/21, derrotando a Espanha (2-1).