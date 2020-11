Estreia de Marcus Thuram e chamada de Mbappé na seleção de França

O selecionador francês, Didier Deschamps, convocou esta quinta-feira Kylian Mbappé, apesar de lesionado, e o estreante Marcus Thuram, para os três últimos jogos de 2020 que incluem Portugal, em 14 de novembro, para a Liga das Nações.

O avançado Marcus Thuram, de 23 anos, do Borussia Mönchengladbach, filho do antigo internacional Lilian Thuram, constitui a principal surpresa de Didier Deschamps, para os jogos com a Finlândia (particular em 11 de novembro), Portugal (14) e Suécia (17), para a Liga das Nações.

Marcus Thuram "passou para um nível superior" desde a sua chegada ao clube alemão "e possui a capacidade de criar diferenças, sistematicamente, com muita força", disse Didier Deschamps, saudando estas capacidades para os grandes jogos.

Em comparação à última lista de convocados destacam-se ainda as ausências do médio Eduardo Camavinga (Rennes), por lesão, e dos defesas Ferland Mendy (Real Madrid) e Dayot Upamecano (Leipzig), por opção. O avançado Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) está na lista, apesar de se encontrar a recuperar de lesão.

O selecionador Didier Deschamps convocou 26 jogadores para os últimos três compromissos dos 'bleus' em 2020, incluindo quatro guarda-redes, o que permite a Benoît Costil (Bordéus) regressar à seleção francesa.

Com duas jornadas por disputar no grupo 3 da Liga das Nações, Portugal detentor do troféu e França lideram com 10 pontos, seguidos, à distância, pelas seleções da Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já afastadas da fase final.

Lista de jogadores:

- Guarda-redes: Benoît Costil (Bordéus, Fra), Hugo Lloris (Tottenham, Ing), Mike Maignan (Lille) e Steve Mandanda (Marselha).

- Defesas: Lucas Digne (Everton, Ing), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munique, Ale), Presnel Kimpembe (Paris SG), Clément Lenglet (FC Barcelona, Esp), Benjamin Pavard (Bayern Munique, Ale), Raphaël Varane (Real Madrid, Esp) e Kurt Zouma (Chelsea, Ing).

- Médios: N'Golo Kanté (Chelsea, Ing), Steven Nzonzi (Rennes), Paul Pogba (Manchester United, Ing), Adrien Rabiot (Juventus, Ita), Moussa Sissoko (Tottenham, Ing) e Corentin Tolisso (Bayern Munique, Ale).

- Avançados: Wissam Ben Yedder (Mónaco), Kingsley Coman (Bayern Munique, Ale), Nabil Fékir (Bétis, Esp), Olivier Giroud (Chelsea, Ing), Antoine Griezmann (FC Barcelona, Esp), Anthony Martial (Manchester United, Ing), Kylian Mbappé (Paris SG) e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach, Ale).