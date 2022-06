«Eu é que faço de ti jogador, palhaço»: Bernardo e Cancelo brincam nas redes após brilharete

Pelo segundo jogo consecutivo, a Seleção Nacional viu Bernardo Silva e João Cancelo assumirem papéis relevantes na construção do resultado. Bernardo, de 27 anos, assistiu o colega do Manchester City, de 28, para fechar a goleada (4-0) sobre a Suíça e ontem o cenário repetiu-se diante da República Checa (2-0), no lance do golo inaugural.

Mais uma demonstração que se entendem às mil maravilhas, algo que foi ainda reforçado pelos próprios nas redes sociais, depois da partida. "Faço de ti jogador", escreveu Bernardo, dirigindo-se a Cancelo, com este a reagir de imediato: "Eu é que faço de ti jogador, palhaço". Se dúvidas houvesse do quão bem se dão...