Fase de qualificação para o Europeu mais curta e extensão da Liga das Nações

A UEFA quer encurtar a fase de qualificação para o Euro’2028, com os grupos a terem no máximo cinco equipas, deixando espaço para o alargamento da Liga das Nações. A notícia foi avançada pelo 'The Independent', que deu conta de que esta proposta foi apresentada este sábado aos responsáveis das várias federações do Velho Continente.Está ainda em equação a criação de uma Liga das Nações feminina a partir de 2023, a ser disputada em conjunto com a qualificação para o Europeu feminino de 2025.