Federação inglesa preocupada com vinda dos hooligans a Portugal

A federação inglesa já começou a traçar um plano para evitar que os hooligans causem problemas em Portugal, aquando da final-four da Liga das Nações, para a qual a Inglaterra está apurada. Segundo revela a imprensa inglesa esta quarta-feira, o organismo já iniciou contactos com as autoridades policiais portuguesas no sentido de traçar estratégias e lidar com eventuais focos de violência no Porto e em Guimarães no próximo verão.O jornal 'Mail Online' escreve que várias opções estão a ser analisadas, incluindo a possibilidade de o selecionador inglês Gareth Southgate, muito popular entre os adeptos, poder ser 'utilizado' como uma espécie de 'arma anti-motim', divulgando uma mensagem a apelar ao civismo dos adeptos ingleses.Outra das hipóteses em cima da mesa é limitar a quantidade de álcool vendida nos bares das cidades que venham a acolher os jogos da Inglaterra.Recorde-se que no mês passado, em Sevilha, os adeptos ingleses causaram estragos na cidade, na sequência do jogo com a seleção de Espanha.