Fernando Santos: «Agora é 'mata-mata'»

Fernando Santos destacou esta quinta-feira a particularidade da fase final da Liga das Nações, sublinhando que "o tempo de preparação é mais curto". Na conferência de imprensa de divulgação da convocatória , o selecionador nacional sublinhou a importância de disputar mais um título pelas quinas."Esta fase final só tem dois jogos e o tempo de preparação é mais curto. Se falarmos de uma fase final de uma grande prova, com três semanas de preparação, há tempo para recuperar os jogadores e até há particulares para dar ritmo. Agora vamos entrar em treino, vamos chegar ao Porto e, dois dias depois, estamos a jogar. Vamos fazer o mesmo de sempre porque o mais importante nesta fase da época, com os jogadores com grande desgaste físico e mental, é que recuperem mentalmente. Temos de lhes dar essa frescura. Consegue-se isso mantendo o equilíbrio entre o treino e o repouso natural dos jogadores. Na primeira semana temos só treinos, é como se os jogadores estivessem no clube, para estarem com as famílias. Depois, no domingo, vamo-nos concentrar", afirmou.E prosseguiu: "Disputar um título é sempre importante. Quer em particulares quer em jogos oficiais, o público está sempre com Portugal. Tem mostrado isso em todas as competições e nesta não vai fugir à regra. Há um jogo a disputar, é um factor de motivação.""Esta prova é diferente. A primeira fase foi por pontos, para passar à fase seguinte, mas agora é ‘mata-mata’ imediato. Se queremos ganhar como todos os outros temos de ganhar", disse.Fernando Santos esclareceu ainda que "os jogadores não vão chegar todos ao mesmo tempo". "O repouso é muito importante. Adotámos o critério de, no mínimo, dois dias e meio. Ou seja, quem jogar a 25 virá a 28 e quem jogar a 26 virá a 29. A maioria dos jogadores pode ainda sorrir com as famílias."Recorde-se que Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para o jogo decisivo, em Guimarães. A final está agendada para 9 de junho, no Estádio do Dragão. Antes, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques.