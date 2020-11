Fernando Santos: «Andorra e França? Não são comparáveis»

A Seleção Nacional defronta, este sábado, a campeã do Mundo França, em jogo a contar para a 5.ª jornada do grupo 3 da Liga das Nações. Na antevisão ao encontro, o selecionador nacional Fernando Santos afirmou que a goleada (7-0) no particular diante da Andorra 'já lá vai' e que só o triunfo diante dos franceses interessa para os objetivos da equipa das quinas na prova.

"Vamos entrar como sempre o fizemos, com o objetivo de ganhar. [Goleada frente à Andorra] Não tem comparação, não são jogos comparáveis. A equipa jogou muito bem frente à Andorra, manteve a matriz de jogo mas agora temos um jogo completamente diferente", começou por dizer Fernando Santos, em declarações antes da conferência de imprensa.

Empate a zeros é um resultado favorável?

"O 0-0 não nos favorece em nada, a única coisa é que dependeríamos apenas do que fizéssemos na Croácia e depois em termos de golos [marcados e sofridos]. O que nos coloca mais perto da próxima fase é a vitória."

As diferenças entre a fase inicial da atividade como selecionador

"[Jogo decisivo?] Já não é de há seis anos, mas sim desde há dez. No início, quando comecei a minha atividade de selecionador, tive difiuldades. Na altura, ainda na Grécia, marcava treinos como se estivesse num clube e depois vi que não funcionava muito bem. Rapidamente tive de mudar", concluiu.