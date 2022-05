Fernando Santos anuncia convocados para a Liga das Nações em 20 de maio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O selecionador português, Fernando Santos, vai anunciar em 20 de maio a lista de convocados para os quatro primeiros jogos na Liga das Nações A, que se realizam em junho, informou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A partir das 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico vai divulgar os nomes dos jogadores que vão enfrentar o arranque do grupo 2 da prova continental, perante Espanha, Suíça e República Checa.

Portugal, que venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, vai estrear-se diante da Espanha, finalista da última edição, em Sevilha, em 2 de junho, antes de receber a Suíça, em 5 de junho, e a República Checa, no dia 9, com ambos os encontros a serem disputados no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No dia 12 de junho, a equipa das quinas visita Genebra, para defrontar a Suíça.

Em junho e setembro, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que quatro das seis rondas da Liga das Nações têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do Mundial'2022, que vai decorrer no inverno.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga das Nações A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Esta final four da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.