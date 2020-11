Fernando Santos: «Bonitinho, bonitinho ninguém ganha a ninguém»

Fernando Santos voltou a deixar algumas críticas à exibição da Seleção Nacional, pese o triunfo na Croácia (2-3), no adeus a esta edição da Liga das Nações.





"Resultado melhor do que a exibição? Claro, primeira parte sem intensidade, embora a querer jogar. Se a bola pára mais devido ao relvado, temos de jogar de forma diferente. Se não dá para jogar curto, joga-se longo e aperta-se em cima. Correr corre-se, mas temos de correr bem, temos de carregar neles. Pusemo-nos a jeito outra vez. Depois na segunda parte entrámos com outra intensidade, a escolher bem os caminhos. Os jogos não se ganham apenas a jogar bonitinho. Bonitinho, bonitinho ninguém ganha a ninguém. Depois entrámos no mesmo ritmozinho e permitimos o golo da Croácia. Depois fomos à procura de marcar com pouco discernimento. Fomos melhores mas temos de ser muito melhores", começou por dizer o selecionador à RTP."Era preciso alguém que espevitasse o jogo. Estive para mudar dois ou três ao intervalo, não apenas um. Trincão entrou muito bem e começou a criar élãn na equipa. Depois surgiu a expulsão e o golo. Aí estávamos bem e mais tarde ou mais cedo iríamos marcar. Depois do empate voltámos à lentidão. (suspiro) Bom... mas isto já acabou e é peciso voltar ao futuro.""O problema das seleções é esse. Precisamos de rever isto e só voltamos a jogar em março, a contar. Esta equipa tem muta qualidade e se calhar somos a terceira equipa com mais pontos nesta Liga das Nações. O futebol é para ganhar jogos, se for só para mostrar...""Não podemos ficar parados só nestes dois jogos e não pensar nos bons quatro jogos que fizemos antes . Esta imagem não é boa, mas não é a nossa imagem."