Fernando Santos: «Cristiano Ronaldo? O que sabemos é que não há resquícios da infeção»

É a resposta que todos os os adeptos, portugueses e suecos, querem saber: Cristiano Ronaldo irá amanhã a jogo? Fernando Santos foi cauteloso na resposta.





"Ontem fez 25 minutos do treino e esteve razoavelmente bem. Vamos ver hoje o treino, ver como corresponde, depois tomamos a decisão. Pela força de ter sido feliz aqui e de estar a um golo dos 100, isso não justifica que tenha de jogar. As coisas não funcionam assim. Ele é o melhor do Mundo, ponto final. Se me apresentar condições ao nível dos colegas, a probabilidade de jogar é grande. Senão, não poderá entrar nas contas da equipa. Ontem tivemos um jogador que estava bem e que no fim do treino se sentiu menos disponível. Foi visto pela equipa médica e acabou dispensado [André Gomes]. É sempre imprevisível. Agora, aquilo que sabemos é que a infeção está praticamente debelada, não há resquícios. Se treinar, se se sentir bem, se estiver apto, a probabilidade de jogar é forte", afirmou esta segunda-feira o selecionador nacional em conferência de imprensa de antevisão ao jogo do grupo 3 (Liga A) da Liga das Nações, agendado para amanhã em Estocolmo (19H45)."Se Ronaldo estiver apto, significa que o melhor do mundo vai estar disponível para jogar por Portugal", sublinhou."Nenhuma equipa do mundo pode ser melhor quando o melhor não está. Acho é que se esta equipa não pode contar com Ronaldo, continua a ser uma grande equipa. E com capacidade para lutar pela vitória em todos os jogos. Com a consciência que também vai jogar contra uma grande equipa e, quando assim é, só sendo uma grande equipa se pode ganhar."Sobre o embate com a Suécia, Fernando Santos enalteceu a seleção escandinava, referindo que é uma equipa "taticamente muito bem organizada e compacta"."Todos os jogadores sabem o que fazer e ocupar os espaços no relvado. Além disso, a Suécia tem jogadores de grande criatividade e que saem muito bem no processo ofensivo. Se não estivermos no nosso limite em todas as áreas do jogo, dificilmente poderemos ganhar aqui. Mas, vamos estar de certeza", garantiu.O Suécia-Portugal está agendado para as 20h45 (19h45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.