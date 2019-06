Fernando Santos: «Desde quando é que Portugal não teve de compatibilizar talentos?»

Fernando Santos lembrou em conferência de imprensa esta terça-feira que não é só atualmente que a Seleção Nacional tem grande talento. O selecionador lembrou que sempre foi assim e que o trabalho dos técnicos passou por compatibilizar essa qualidade existente, como foi o caso do Euro'2004. Santos apontou ainda à conquista da Liga das Nações mas sublinhou que primeiro há um adversário de qualidade para eliminar."A estratégia não passa por nomes, passa pelo coletivo. Temos 23 jogadores de enorme qualidade, não vai condicionar a estratégia jogar o jogador A ou B numa posição.""Desde quando é que Portugal não teve de compatibilizar talentos? Não me lembro de nenhuma geração dos últimos 20 anos em que não houvesse esta questão. Sempre houve, foi sempre igual. Portugal sempre teve muitos talentos. Se queres vencer, tens de compatibilizar tudo. Ficamos com a sensação de que hoje é mais difícil, que há mais talento… Isso é fazer do passado algo que não existiu e está ali o João Pinto. Pensar que antes não tinha talento… Não. No Euro’2004 a discussão eterna se jogava Deco ou Rui Costa. Havia Figo, Simão… E por pouco não ganhámos o Campeonato da Europa. Tenho a felicidade de ter 20 jogadores de campo de enorme talento e tenho de procurar a equipa para vencer a Suíça. Era fácil se tivesse só 10 jogadores de qualidade. Mas todos estão aptos a jogar pela Seleção Nacional.""É sempre relevante ganhar um título, sendo ou não campeão da Europa. As equipas fortes e os grandes jogadores têm essa fome de ganhar, ganhar, ganhar e ainda mais jogando perante o nosso público. Agora, acho é que estamos a passar um bocadinho ao lado do que é o jogo. Vamos defrontar uma equipa que nos vai apresentar dificuldades, de grandíssima qualidade e vem com a ambição de ganhar este jogo. Desde 2014 tem feito um ‘upgrade’ fantástico, bem complicou a nossa vida no apuramento para o Mundial. As duas acabaram com nove vitórias e uma derrota. Teve uma presença assinalável no Mundial e está aqui com mérito próprio, eliminou uma das equipas que tem estado na moda, a Bélgica. Alguns destes jogadores estiveram nas finais da Liga Europa e Liga dos Campeões.Temos de estar focados, entrar altamente concentrados, procurando impor o nosso jogo. Temos de pensar no que devemos fazer e não tanto nos aspetos individuais, que não vão trazer nada.""Queremos muito vencer este torneio, vive-se de títulos e isso é que faz o crescimento das equipas. Sobre o apuramento para o Mundial, estaremos a luta e seguramente estaremos presentes, à semelhança do que temos feito nos últimos 20 anos, em que estivemos em todas as provas. Queremos continuar a ser uma equipa forte, respeitada na Europa e nada melhor do que ter talento e qualidade na equipa."