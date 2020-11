Fernando Santos: «Duelo com a França é de caráter decisivo»

Fernando Santos abordou esta sexta-feira o encontro diante da França, agendado para as 19h45 de sábado, no Estádio da Luz, em jogo da 5.ª jornada do grupo 3 da Liga das Nações. O Selecionador Nacional falou das dificuldades que a atual campeã do Mundo poderá implementar e da importância de Portugal resgatar um triunfo, sem abrir mão do 'onze' que irá entrar em campo amanhã.





"Apurar, não apurei nada. Ontem treinaram 12, hoje treinámos todos, aquele treino normal de sábado, de recuperação, mais até para os jogadores se divertirem um pouco e estarem mentalmente frescos para abordar o jogo. O trabalho é feito nas palestras, na visualização dos vídeos, nas conversas. Este obviamente é um jogo decisivo, ninguém foge a essa pergunta. Mas Portugal e França, campeão da Europa e do Mundo, respetivamente, já passaram por muitos jogos decisivos. E isso é ótimo para as equipas, o mal é quando não há jogos decisivos. Portugal, felizmente, há muitos anos que tem muitos jogos decisivos, o que é bom, é sinal que é uma das grandes do Mundo", começou por dizer Fernando Santos, em declarações aos jornalistas presentes no lançamento do jogo."É um grande jogo que merecia público. Todos os grandes jogos são merecedores de público, mas a saúde está em primeiro lugar. Era mais interessante [se houvesse público]. Espero um grande jogo, duas equipas que vão entrar para ganhar, com respeito uma pela outra. As equipas são muito próximas, no que toca à qualidade de jogo. Tenho confiança absoluta nos jogadores. Pode haver um tridente mais móvel, mas preparámos dentro do que é possível. A seleção francesa tem muitos atributos mas vamos colocar em campo as nossas qualidades.""Estes jogadores estão sempre em grande pressão e ansiedade, mesmo nos jogos teoricamente mais fáceis. Se perdemos um jogo com uma equipa mais acessível é um escândalo. Mas esta ansiedade não é estar a tremer, é ansiedade de querer jogar, no bom sentido, que não faz mal a ninguém.""A equipa de amanhã digo amanhã, 1h30 antes do jogo. Não respondo a essas perguntas.""Não é um ponto essencial. Os jogadores estão comigo há seis anos e sempre ouviram a minha proposta, que é ganhar. Se queres ganhar, a primeira condição é marcar. Se não marcares, só podes empatar. Somos capazes, temos dinâmicas suficientes, qualidade, criatividade e finalização para marcar golos. Sabemos que estamos mais perto de ganhar quando não sofremos, isso é evidente. Quem não sofre, não perde. Mas não partimos dessa base, o objetivo claro é ganhar, desde o primeiro momento. Está sempre escrito no quadro, ganhar. Organização, concentração, paixão e confiança, sempre disse isso desde o primeiro momento. Se não sofrer estou mais perto.""Fisicamente está bem, mas o ritmo também acontece com outros jogadores. O João Moutinho, por exemplo, tinha poucos jogos, disse que o Sérgio Oliveira e o Renato estão a fazer muitos jogos portanto não podem ter muitos minutos de jogo. É a gestão normal, aquilo que os meus colegas treinadores, dos clubes, estão sempre a falar, para termos atenção a essas questões. É essa a gestão que fazemos.""Jogo decisivo é evidente, esse já passou e ainda havia três por disputar. Esse foi importante mas este tem caráter decisivo. Porque uma vitória de uma das equipas e acabou. É uma final. As duas equipas vão jogar para ganhar, mas sem serem desequilibradas. Se se desequilibrarem, vão ter problemas seguramente. As duas equipas irão respeitar, entre aspas, mas sem ser subservientes. Não acredito que a França venha jogar aqui com muito respeito a Portugal e seja subserviente e só defenda ou aposte no contra-ataque. Não acredito nada disso. Nem Portugal vai ser assim. Mas vamos respeitar o adversário? Ter respeito é conhecer o adversário muito bem e preparámos para que o adversário não nos possa ferir e possamos nós feri-lo. No futebol, ferir é simples: é que eles não nos façam golos e nós façamos a eles. O futebol é muito simples", concluiu.