Fernando Santos e a vitória sobre a Croácia: «Jogadores surpreenderam-me no aspeto físico»

Portugal iniciou da melhor forma a defesa do título na Liga das Nações ao derrotar a atual campeã mundial Croácia, por 4-1, no Estádio do Dragão.

Após o encontro, o selecionador nacional Fernando Santos não escondeu a satisfação pelo resultado mas sobretudo pela exibição, admitindo que ficou surpreendido pelos níveis físicos apresentados pelos jogadores nesta fase da temporada.





"Foi uma exibição muito conseuida, dentro daquilo que tínhamos preparado e dentro do padrão habitual. Durante a semana era necessário lembrar algumas coisas, a defender e a atacar, e os jogadores deram-me indicações de que eram capazes de fazer um bom jogo perante uma Croácia muito difícil. Surpreenderam-me um pouco no aspeto físico, mas foi por sermos muito compactos. Também aí mostraram inteligência. Em alguns momentos podíamos ter feito melhor, a partir do 3-0 não estivemos tão bem mas também é normal", afirmou Fernando Santos aos microfones da Sport TV.Trincão cumpriu a 1.ª internacionalização pela Seleção Nacional, numa noite em que Diogo Jota João Félix se estrearam a marcar. Para o selecionador, o trio tem qualidade e vai crescer ainda mais, tal como a equipa."Eles sabem que podiam cá estar outros, mas estão cá eles pela qualidade que têm. Não os trago por acaso, trago porque têm qualidade de estar aqui. O Trincão era algo que a equipa precisava, é um jogador que dá alguma coisa quando tiro o Bernardo, por exemplo. Esta equipa vai crescer, com estes e outros que não estão aqui e que hão-de vir", justificou Fernando Santos.