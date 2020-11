Fernando Santos e o duelo na Croácia: «Temos de ter respeito por nós próprios»

À Sport TV, Fernando Santos destacou novamente o facto de Portugal ter deixado jogar a França na 1.ª parte do encontro na Luz, que terminou com o triunfo dos gauleses por 1-0. Apesar de o apuramento para a final four da Liga das Nações ser agora uma impossibilidade, o selecionador nacional lembra que é preciso encarar o próximo jogo na Croácia com respeito.





"Encontro algumas explicações, obviamente, desde logo assumindo a responsabilidade. Tínhamos preparado uma estratégia para o jogo. Eles bloquearam a saída do Raphäel, ao contrário do que tinham feito em França, com dois avançados mais por dentro e Griezmann no apoio, aqui colocaram Coman à direita, o que impossibilitou quase sempre a saída do Raphäel, que é uma saída que usamos. Não usamos só essa saída, temos a da direita também mas não conseguimos fazer aquilo que normalmente temos feito.Depois vem esse desequilíbrio. Não consegues atacar, ir para a frente, e depois a equipa alarga para procurar jogar e quando perde a bola tem dificuldade em recuperá-la. Aqui na 1.ª parte fomos permitindo que isso acontecesse, que a França nos empurrasse para trás, conseguiram criar duas ou três oportunidades, que lá não tinha conseguido fazer. Tentei retificar isso tudo ao intervalo.""Entrámos mentalmente bem para a 2ª parte mas sofreu um golo na sequência de um erro em que perdemos a posse de bola. Aí soltámo-nos, a lutar mais, mais agressivos, a chegar mais perto e a atacar mais. Fizemos 10 cruzamentos na 2ª parte, não me lembro que o tenhamos feito na 1.ª parte. Isso permitiu termos 4 ou 5 boas oportunidades para empatar o jogo. Fomos muito melhores nesse período.""Perder é uma coisa que não fico muito bem comigo. Mas temos um jogo 3.ª feira, esse jogo é importante, temos de ter respeito por nós próprios, pelo público e terça-feira vai ser importante."