Fernando Santos e o empate em Espanha: «Resultado interessante? Graças a Deus que agora é assim...»

Questionado no final da partida com a Espanha se o empate () acaba por ser "um resultado interessante" para Portugal no arranque da fase de grupos da Liga das Nações, Fernando Santos assumiu estar "muito feliz" pelo facto de os portugueses já não se contentarem com uma igualdade no marcador diante da 'La Roja', atribuindo esse mérito ao grupo de trabalho que lidera desde 2015."Graças a Deus que agora é assim. Graças a Deus. Fico muito feliz, apesar de estar triste com o resultado, fico muito feliz porque agora em Portugal um empate com a Espanha ser só um resultado interessante. Claro que não é um bom resultado para nós, mas ainda bem para nós, para este grupo de trabalho, que levou a que as pessoas acreditassem que podemos fazer mais", disse Fernando Santos, em declarações à RTP3.