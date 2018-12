Fernando Santos espera "grande confronto" com Suíça: «Temos o objetivo de chegar à final»

Fernando Santos assume que não tinha preferidos no sorteio das meias-finais da Liga das Nações e o facto de defrontar a Suíça - a seleção que inflingiu a primeira derrota na era Santos à frente da equipa das quinas - não traz pesadelos ao selecionador."Conhecemos bem a Suíça. Se não conhecessemos, bastava olhar para o seu apuramento: é a seleção com mais golos marcados. No ranking da Liga das Nações é a mais bem classificada pelos golos que marcou. É um grande confronto, jogamos em casa, temos um objetivo que é chegar à final", afirmou à Sport TV no final do sorteio.E prosseguiu: "O importante é ver o que acontece atá lá. Vai haver muito desgaste, o jogo é perto da final da Liga dos Campeões. Jogamos no Dragão, num campo cheio de certeza, e esperamos o apoio do público".A principal arma do adversário de Portugal de dia 5 de junho é "o coletivo", sublinha o técnico. "É uma equipa muito forte no seu todo, com um poderio ofensivo com muitos golos marcados".