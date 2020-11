Fernando Santos: «Esta 1.ª parte de Portugal... mas a responsabilidade é minha»

Após a derrota de Portugal com a França (0-1), na Liga das Nações, Fernando Santos lamentou a má 1.ª parte da Seleção Nacional, considerando que a sua equipa deixou o adversário jogar à vontade, mostrando-se muito "tímida". À RTP3, o selecionador nacional assumiu a responsabilidade pelo resultado, que dita o adeus dos campeões europeus à final four da prova.





"Primeira parte... não sei. A responsabilidade é minha. Tivemos muita dificuldade, a França na 1.ª parte superiorizou-se e nós não conseguimos ligar o jogo. A França empurrou-nos para trás e nós estivemos muito tímidos. Um ou dois momentos bons mas o jogo foi quase sempre da França. Não tivemos capacidade de recuperação nem circulação de bola. Disse isso aos jogadores ao intervalo, que não podíamos deixar a França ter sempre espaços para jogar. Tentámos depois atacar mais os cantos e entrámos melhor na 2.ª parte mas sofremos um golo assim meio... pronto. Esse golo limitou mas reagimos bem a fazer o que era nossa intenção desde o primeiro minuto. Depois do golo parece que nos soltámos de repente, entrando bem pelos flancos, criando 3 ou 4 ocasiões para empatar. Mas a primeira parte... responsabilidade minha.""Isso é uma abordagem que tenho de ter com os jogadores. Não estivemos ao nosso nível, mérito da França e demérito nosso. O plano era o que fizemos lá em Paris e em todos os jogos. Lá não deixámos a França jogar e aqui deixámos. Permitimos sempre espaços e com bola tínhamos dificuldades. O jogo ficou confuso e os jogadores também. Não era o que esperávamos..."