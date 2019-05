Fernando Santos explica ausência de André Silva da lista de convocados

"André Silva não está disponível e é um caso para falarmos. Espero que pelo bem do futebol, a sua seleção não o convoque. Seria mau para o futebol. Como ficaria a nossa cara no Sevilha se nos primeiros dias de junho o víssemos a jogar com a sua seleção? Tem de prevalecer o parecer médico da equipa que lhe paga religiosamente. Não somos parvos", disse.

Fernando Santos revelou esta quinta-feira a convocatória para a Liga das Naçõe s e em relação à última convocatória, que era alargada a 25 jogadores, destacam-se as saídas do médio João Mário e do avançado André Silva. O selecionador nacional explicou a ausência do avançado por questões físicas."A unidade de saúde da FPF, na qual tenho absoluta confiança, revelou um quadro clínico que se arrasta há muito tempo e que fez com que o André só tivesse atuado 8 minutos pela equipa dele. Monitorizámos a situação, o departamento tratou do assunto e o relatório final apontou nesse sentido", disse.No dia 11 de maio, Joaquín Caparrós acabou a conferência de imprensa antevisão ao jogo do Sevilha com o Atlético Madrid, a falar da situação clínica de André Silva e deixar um conselho à Federação Portuguesa de Futebol com palavras muito duras