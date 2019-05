Fernando Santos: «Fechar os jogadores no hotel neste momento não seria bom»

Fernando Santos considera que, após uma época sempre desgastante, a preparação para a Liga das Nações, que será disputada entre 5 e 9 de junho, deve ser feita inicialmente numa toada mais 'leve'."Tenho uma confiança ilimitada nos meus jogadores e achei que o melhor fosse assim, porque o mais importante nesta fasae é eles estarem aptos mentalmente. Fechar os jogadores no hotel neste momento não seria bom", referiu o selecionador nacional em conferência de imprensa.Na estreia da prova, a Seleção Nacional aspira ao título: "Das 12 melhoras da Europa, apuraram-se quatro e nós estamos cá. Todas são candidatas. Mas como já disse tantas vezes, queremos muito este título para nós. Queremos ser os primeiros, porque ficará marcado para sempre."A Suíça será o adversário nas meias-finais e, por isso, Fernando Santos recusa pensar já na Inglaterra ou na Holanda: "Não nos podemos focar já na final, porque se queremos estar lá, temos de passar pela Suíça. Conhecemo-los bem, mas eles alteraram a partir do jogo da Bélgica. Passaram de um 4x4x2, para uma espécie de 3x1x4x2, como fizeram também com a Dinamarca e Geórgia. Temos de estar preparados para isso para não sermos apanhados de surpresa. É agora uma equipa menos vulnerável às transições ofensivas adversárias. Temos de estar preparados para este novo estilo de jogo e vamos ter muito cuidado para tirarmos a profundidade ao Seferovic e ao Shaqiri."Haris Seferovic, avançado dos helvéticos, é figura incontornável por ter sido o melhor marcador do campeonato ao serviço do Benfica. Por isso, Santos foi questionado sobre se Rúben Dias, colega do atacante nas águias, será importante para travar o adversário. "O treinador suíço dirá a mesma coisa (risos). Todos, no coletivo, serão importantes. Estamos focados é nisso", realçou.O técnico adiantou que João Cancelo está em condições mas que terá de usar uma máscara, ao passo que Danilo Pereira, castigado, "preenche-nos vários lugares."