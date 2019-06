Fernando Santos: «Não devia ter posto Ronaldo a jogar frente ao Manchester United»

Fernando Santos reiterou este sábado que não fica surpreendido com o que Cristiano Ronaldo é capaz de fazer em campo e recordou mesmo os tempos em que treinava o craque no Sporting. Na altura lançou-o num particular frente ao Manchester United, clube que acabou por contratar o avançado."Surpreendido nunca fico, fiquei quando foi meu jogador no Sporting. Não o devia ter posto a jogar na inauguração do estádio com o Manchester United, porque ele foi embora para lá. Tem provado a qualidade ao longo dos anos. Ainda vai durar mais três ou quatro anos, tem objetivos determinados e isso leva-o a fazer uma vida top, estar sempre bem fisicamente, treina sempre no seu limite e a vida extra que depois faz é muito importante. É por isso que, não sendo muito comum, um jogador chega aos 34 anos a marcar 50 golos por época. Acho que ainda vai continuar por muito tempo.""Acredito que vai continuar a dar muitas alegrias, quer nos clubes, quer na Seleção Nacional."