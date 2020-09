Fernando Santos revela lista de convocados para os próximos jogos a 1 de outubro

Fernando Santos vai anunciar no dia 1 de outubro a lista de convocados para os próximos compromissos da Seleção Nacional frente a Espanha (jogo particular), França e Suécia (Liga das Nações). A informação foi revelada esta quinta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol.





O selecionador português revela os nomes dos jogadores escolhidos às 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Portugal defronta Espanha no dia 7 de outubro no Estádio de Alvalade, seguindo-se a deslocação à França no dia 11 no Stade de France e por fim o duelo frente a Suécia a 14, novamente em Alvalade.Rui Jorge, selecionador dos sub-21, irá no mesmo dia divulgar a lista de convocados para os jogos de Portugal frente a Noruega (9 de outubro) e Gibraltar (13 de outubro).