Fernando Santos: «Uma coisa é respeito, outra é subserviência»

Fernando Santos fez este sábado a antevisão do jogo com a França, a contar para a Liga das Nações.



Regresso ao palco da final do Euro'2016.





Tenho também as memórias do primeiro jogo como selecionador [em 2014]. A final vai estar sempre presente na nossa memória. Mas o que vou sentir amanhã não tem nada a ver, será um jogo diferente. Queremos fazer um bom jogo e vencer.Temos de afirmar o nosso ADN e não passar pelas dificuldades que tivemos no jogo com a Espanha. Alertei os jogadores e analisámos o que foi positivo e menos positivo. Está encontrado o caminho para não encontrarmos essas dificuldades. França é, na realidade, uma das melhores equipas do mundo, mas temos as nossas armas. Queremos colocar em campo os nossos princípios de jogo. A França não foi igual nos últimos jogos ao que havia sido nos últimos dois anos. Como sempre fizemos, temos a humildade de reconhecer a qualidade dos adversários e de estudá-los.Há sempre algum impacto e alguma dúvida. É algo que acontece em todo o Mundo. Os treinos foram normais e os jogadores estiveram confiantes. Os jogadores não andaram distantes uns dos outros. Devemos ser das pessoas mais testadas e temos a garantia de que todos os que vão viajar para França estão negativos.Eu respondo sempre da mesma maneira. Não ando à procura de conseguir mais ou menos jogos, mais ou menos vitórias. A única coisa que sempre me norteou é chegar longe nas competições e vencer jogos.A estratégia do jogo deixo para os meus jogadores. Se formos pelos últimos anos, França terá perdido um ou dois jogos a jogar em casa. Uma coisa é sabermos disso, outra é irmos para o jogo pensarmos que não podemos ganhar. Vamos com convicção de que podemos ganhar. Grau de dificuldade elevado? Seguramente. Temos de estar no topo em todos os momentos do jogo. Humildade e subserviência não são a mesma coisa. Um coisa é ter respeito; outra é subserviência. Isso não vai acontecer. É importante estarmos ao melhor nível. Não será fácil para Portugal, mas também não será fácil para a França.Isso está fora do futebol. Jogadores que este nível entrarem em campo ansiosos tenho dificuldade em aceitar.Nunca faço destaques da minha equipa e menos irei fazer do meu adversário. Seria um desrespeito para o Didier Deschamps. Guardo para mim os jogadores que poderão ser destaques.(Risos) Isso foi há quatro anos. Vocês vêem como ele se sente.Ao longo de todos os anos ele mantém essa chama. No dia em que Ronaldo deixar de superar-se ele sairá pelo pé dele. Como ele quer fazer mais e mais, está bem e aconselha-se.