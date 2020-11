França com baixa no ataque diante de Portugal devido a teste positivo à Covid-19

O avançado Ben Yedder teve um teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, e vai desfalcar a seleção francesa contra Portugal, em jogo da Liga das Nações, informou a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Numa nota divulgada no site oficial, a FFF anunciou que o jogador do Monaco "não vai participar no Portugal-França, no sábado, em Lisboa, nem no França-Suécia, na terça-feira, no Stade de France".

"Uma vez que o teste realizado na quinta-feira, a pedido da UEFA, foi positivo, Wissam Ben Yedder já não participou na sessão de treino ao final da tarde, no Stade de France, e foi colocado em isolamento", refere a federação gaulesa.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.285.160 mortos em mais de 52,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

No sábado, Portugal recebe a França, em encontro da quinta jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, que pode ser decisivo para o apuramento para as meias-finais.

As duas seleções têm ambas 10 pontos, mas a seleção nacional lidera o grupo, com melhor diferença de golos (9-1 contra 7-3), quando faltam disputar duas rondas.

O jogo está agendado para 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigido pelo alemão Tobias Stieler.