França deposita as fichas todas em Mbappé

Tal como acontece na seleção de Portugal, a França também tem de gerir a lesão da principal estrela. Kylian Mbappé está a contas com uma lesão muscular na coxa direita, mas o selecionador Didier Deschamps acredita que o avançado, de 21 anos, irá estar disponível frente a Portugal, sábado, na Liga das Nações. Antes disso, os bleus terão um particular com a Finlândia e o técnico irá gerir o plantel.

“Contra a Finlândia não vamos colocar a melhor equipa, mas será um bom teste. O jogo decisivo é com Portugal! Fazemos questão de gerir os jogadores da melhor forma possível. Sobre a situação do Mbappé? Tenho boas relações com o PSG e não existe polémica se utilizar o jogador. Entendo que querem que Mbappé recupere, mas a situação é bem clara. Ele está nas mãos do departamento médico. Quero que jogue com Portugal. Temos todos o mesmo objetivo: proteger o jogador!”, assegurou.

De resto, Deschamps analisou ainda a situação de Pogba, médio que tem sido criticado no United. “Conheço o Paul muito bem e ele conhece o grupo. No clube não pode estar feliz, nem com o tempo de jogo, nem com a posição em que joga. Quando um jogador está desconfortável no clube, sente-se bem a jogar pelo país”, concluiu.

Aouar dispensado por lesão

O médio Houssem Aouar foi ontem dispensado da seleção francesa devido a uma lesão no adutor esquerdo. O jogador do Lyon até tinha sido chamado para substituir o lesionado Fekir.