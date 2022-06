França empata na Croácia e continua sem vencer

Depois da derrota perante a Dinamarca, a França entrava em campo em Split com o objetivo claro de alcançar o primeiro triunfo neste Grupo A1 da Liga das Nações, mas o desfecho não foi o desejado. Os gauleses não passaram de um empate a um golo perante os croatas e deixaram muito complicada a sua vida na prova.Sem Karim Benzema nem Kylian Mbappé - apenas um jogador repetiu a titularidade em relação ao jogo com a Dinamarca -, os campeões do Mundo (e detentores desta Liga das Nações) até entraram a ganhar, com o golo de Adrien Rabiot aos 52', mas acabaram por permitir o empate dos croatas, por Andraj Kramaric, aos 83', de penálti.Com este resultado, a França fica com 1 ponto em duas jornadas e poderá acabar a ronda a 5 pontos da Dinamarca, isto caso os nórdicos superem a Áustria (o jogo iniciou-se apenas às 21.15).