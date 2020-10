França-Portugal foi o programa mais visto do ano

O jogo de domingo entre a França e Portugal (0-0, para a Liga das Nações) registou uma média de 2 288 280 telespectadores e tornou-se no programa mais visto do ano na TV. A transmissão da RTP 1 registou um share de 43,5%, ou seja, em cada 100 telespectadores que viam televisão àquela hora, cerca de 43 optaram por sintonizar o canal público.



A partida de domingo ultrapassou a Final da Taça de Portugal (Benfica-FC Porto), a 1 de agosto, também na RTP 1 - 1 993 090 telespectadores. Em 3º lugar está o Portugal-Espanha, de dia 7 deste mês, com 1 933 120 telespectadores. n