Franceses estavam desejosos de ver o duelo com Portugal e as audiências provam-no

O duelo decisivo com Portugal, ontem à noite, foi visto por mais de 7,2 milhões de espectadores em França, através da TF1, com um share de 27,4%. Foi um dos encontros mais vistos da seleção gaulesa desde a final do Mundial'2018, sinal de que a partida, onde estava em discussão um lugar na final four da Liga das Nações, gerou grande expectativa. Recorde-se que os campeões mundiais levaram a melhor sobre os campeões europeus por 1-0, no Estádio da Luz.





A título de curiosidade, refira-se que o jogo entre as duas seleções em Paris, disputado em outubro, havia sido visto por 6 milhões de pessoas em França.