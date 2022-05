Gareth Bale viajou para Portugal depois de conquistar a Liga dos Campeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gareth Bale esteve em Portugal depois de celebrar, em Madrid, a conquista da última edição da Liga dos Campeões pelo Real Madrid. O internacional galês, e capitão da Seleção galesa, juntou-se ao grupo de trabalho orientado pelo selecionador Robert Page antes de a comitiva partir para a Polónia, seleção que defrontará esta quarta-feira [amanhã] em jogo a contar para a fase de grupos da Liga das Nações.

"[Gareth Bale] Está como normalmente costuma estar, bem de espírito. Encontrou-se com os restantes jogadores em Portugal antes de viajar com o grupo para a Polónia, o que demonstra muito a atitude dele. Queria estar com a equipa o mais rápido possível. Champions? É um feito enorme para ele, o facto de poder fazer parte de um grupo que conseguiu alcançar isso. É fenomenal", atirou o selecionador Robert Page, em declarações à Sky Sports.