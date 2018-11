Gibraltar defronta hoje a Arménia com uma missão bem definida – lograr a inédita 3ª vitória consecutiva. A formação segue no 2º posto do Grupo 4 da Liga D, com 6 pontos, menos 3 do que a Macedónia, e vem de 2 triunfos, frente a Arménia (1-0) e Liechtenstein (2-1). Para o fazer, a seleção confia no instinto de Joseph Chipolina, que apesar de ser defesa assinou 2 golos nos últimos 2 jogos.