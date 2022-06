Haaland acusa jogador da Suécia: «Chamou-me p... e disse que me partia os pés»

Erling Haaland foi o herói da Noruega na vitória, por 2-1, frente à Suécia, na Liga das Nações, mas no final do jogo o avançado que já foi contratado pelo Manchester City - e que marcou dois golos na partida - queixou-se de ter sido alvo de ofensas por parte de Alexander Milosevic.Depois de marcar o segundo golo, o jogador, de 21 anos, celebrou na cara de Milosevic e mandou calar os adeptos. Depois, explicou por que teve aquela reação. "Primeiro chamou-me puta. Mas posso dizer com toda a certeza que não o sou. Depois disse que me partia os pés. Um minuto depois marquei e foi bem feito. Oxalá ele não parta os pés", explicou Haaland.Milosevic foi depois confrontado com as declarações de Haaland, mas negou tudo. "Não quero perder tempo com o que se disse no terreno de jogo. Não entendo nem falo norueguês. Não sei se ele fala sueco. Mas isso não foi dito por mim, não é algo que eu defenda. Não posso dizer muito mais. O que se passou ali fica para trás e sigo em frente", explicou o defesa do Besiktas.