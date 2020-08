Harry Maguire 'riscado' da seleção inglesa

Harry Maguire saiu esta terça-feira das escolhas do selecionador Gareth Southgate para os desafios da Liga das Nações, depois de ter sido condenado a 21 meses e 10 dias de prisão com pena suspensa de três anos.

A decisão foi anunciada pela federação inglesa (FA) poucas horas depois de o companheiro de Bruno Fernandes e Diogo Dalot no Manchester United ter sido declarado culpado pelo tribunal, face à agressão a um polícia, tentativa de suborno, lesões corporais e insultos verbais na Grécia. O central já indicou que vai recorrer de decisão.

"Perante os acontecimentos desta noite, posso confirmar que retirei Harry Maguire da seleção inglesa para os jogos [do grupo 2] contra a Islândia [05 setembro] e a Dinamarca [três dias depois]", disse Southgate, citado pelo comunicado do organismo.

O selecionador nacional acrescentou ainda que "falou com o Manchester United e com o jogador", frisando que "tomou a decisão a pensar no melhor interesse de todas as partes".