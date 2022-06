Hino de Portugal assobiado, Ronaldo vaiado e William Carvalho aplaudido pelos espanhóis

O hino de Portugal foi assobiado pelos adeptos espanhóis presentes no Benito Villamarín, minutos antes do duelo entre as duas seleções para a Liga das Nações Instantes antes, no momento em que foram anunciados os suplentes pelo speaker, houve uma vaia para Cristiano Ronaldo e palmas para... William Carvalho, médio que hoje atua em casa, pois é futebolista do Betis. Quanto aos nomes dos restantes futebolistas da Seleção Nacional, foram encarados com indiferença pelos simpatizantes locais.