Hoje é dia de Ronaldo

Boas notícias para Fernando Santos. Gonçalo Guedes, Nélson Semedo e Mário Rui já fizeram parte da sessão de trabalho da equipa das quinas, mas será hoje que o engenheiro fica com o grupo completo para preparar a final four da Liga das Nações. Todos os olhos vão estar postos em Cristiano Ronaldo, até agora o grande ausente dos primeiros treinos na casa das seleções.





O capitão da equipa das quinas vai ajudar a compor o elenco de 23 eleitos, também com a ‘ajuda’ de Bruno Fernandes, Pepe, Danilo e Beto. São estes os cinco elementos que ainda não se treinaram desde o arranque dos trabalhos, devido aos compromissos que tiveram antes do pontapé de saída dos trabalhos. No caso de Ronaldo, o craque da Juventus participou na segunda-feira num jogo de beneficência em Turim, enquanto Bruno Fernandes, Pepe e Danilo participaram na final da Taça de Portugal. Já Beto foi titular na baliza do Göztepe no duelo com o Ankaragücü, no domingo, que colocou um ponto final no campeonato turco.