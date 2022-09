Holanda e Croácia na final four da Liga das Nações

A Holanda e a Croácia são as primeiras seleções apuradas para a final four da Liga das Nações. Os holandeses confirmaram o primeiro lugar do grupo 4 com uma vitória caseira (1-0) diante da Bélgica, ao passo que os croatas triunfaram na Áustria (1-3) e selaram a liderança do grupo 1 da Liga A.A Dinamarca ainda aspirava à qualificação mas, apesar da vitória caseira sobre a França (2-0), o triunfo croata na Áustria retirou-lhes essa possibilidade. Por outro lado, esse resultado salvou os gauleses da descida à Liga B.No outro grupo, a Bélgica precisava de um milagre para ainda chegar à liderança - ganhar por quatro golos de diferença - mas acabou por perder na Holanda, que segue em frente. Já o País de Gales desce de divisão.Portugal (líder no grupo 2) e Hungria (líder no grupo 3) surgem na pole position para garantir os dois restantes lugares na final four da prova, que será organizada pela Holanda. Os emparelhamentos serão feitos por sorteio.