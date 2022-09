Immobile fica para ajudar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ciro Immobile está, sem surpresa, entre os convocados de Itália para os jogos da Liga das Nações, mas ontem revelou que o insucesso na qualificação para o Mundial quase o fez renunciar à seleção. “A desilusão fez-me ter muitas dúvidas, mas falei com o Roberto Mancini [selecionador italiano] e aos poucos, com mais claridade, fui percebendo que ainda tenho algo para dar ao país”, disse o avançado de 32 anos antes de garantir: “Enquanto for necessário, estou disponível para ajudar.”