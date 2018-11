Insigne confiante para duelo com Portugal

Portugal e Itália medem forças no sábado, em Milão, em mais um jogo do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações e Lorenzo Insigne demonstra confiança na sua seleção. "Chegar ao primeiro lugar do grupo é difícil, mas não impossível. Nos jogos com a Ucrânia e a Polónia houve uma melhoria. Podemos colocar Portugal em apuros e temos de dar uma grande resposta perante os nossos adeptos", afirmou em conferência de imprensa. Caso vençam a Seleção Nacional, os italianos somam sete pontos e ultrapassam a equipa de Fernando Santos (seis pontos neste momento) no topo da classificação. No entanto, para celebrarem o apuramento para a final four da competição, ainda têm de esperar por um desaire de Portugal na receção à Polónia, que está agendada para terça-feira, às 19h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

A equipa italiana regressa a San Siro praticamente um ano depois de uma das maiores desilusões do futebol transalpino. No dia 13 de novembro de 2017, Itália e Suécia disputaram a 2ª mão do playoff de acesso ao Campeonato do Mundo da Rússia. O encontro terminou com um empate sem golos, no entanto os suecos tinham vencido, em casa, por 1-0, o que ditou o afastamento da squadra azzurra do Mundial’2018. O extremo do Nápoles não esquece essa partida, apesar de não ter sido utilizado por Gian Piero Ventura, selecionador italiano na altura. "Foi um episódio ruim. Uma noite terrível. Mas não estava dececionado por ter ficado no banco, você [jornalista] está a mentir, estava de rastos por não termos conseguido a qualificação", sublinhou.

O jogador de 27 anos ainda fez uma autoavaliação ao seu rendimento este ano. "Está a ser a minha melhor temporada de sempre, nunca me senti assim", analisou. Até ao momento, já apontou 10 golos em 15 jogos - sete nas onze jornadas do campeonato e três nos quatro encontros da Liga dos Campeões - porém, Insigne tem noção que vai ser muito complicado bater a equipa de Cristiano Ronaldo na Série A. "A Juventus tem, provavelmente, o plantel mais completo da Europa, mas com certeza que vamos procurar incomodar até ao final", frisou, elogiando ainda o atual treinador: "Ancelotti transmitiu-nos uma grande mentalidade, também estamos a ver isso na Champions. Alguns de nós previam que Liverpool e Paris Saint-Germain dominariam o grupo, mas a verdade é que estamos em plena corrida pela qualificação."