Itália e Polónia anularam-se

A Itália não foi além de um nulo na visita à Polónia, num jogo em que esteve quase sempre por cima.

Numa partida que prometia golos, já que estavam em campo Lewandowski e Immobile – os grandes artilheiros da época passada –, a verdade é que o avançado do Bayern nem um par de chances teve para marcar e o dianteiro da Lazio não saiu do banco. Em vez disso, foi Chiesa, reforço da Juventus, que teve nos pés a melhor oportunidade do jogo, mas desperdiçou-a. O extremo, que chegou aos bianconeri por 50 M€, protagonizou um incrível falhanço logo aos 11’. Depois, Belotti teve outra boa chance para dar a vitória a Itália, mas também falhou.

Os azzurri seguem líderes do Grupo 1, com 5 pontos, e estão imbatíveis há 15 partidas seguidas, sendo que o recorde da seleção é de 17 jogos sem perder. Em 2º lugar segue a Holanda, que também empatou (0-0) com a Bósnia. A formação holandesa ainda não venceu sob o comando técnico de Frank de Boer.