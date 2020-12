Itália-Espanha e Bélgica-França na final four da Liga das Nações

Itália-Espanha e Bélgica-França. Assim ficou o emparelhamento da final four da Liga das Nações 2020/21, após o sorteio realizado esta quinta-feira. Esta fase será disputada entre 6 e 10 de outubro do próximo ano em Itália, mais precisamente nos estádios Giuseppe Meazza e no Juventus Stadium.





Recorde-se que Portugal, vencedor da primeira edição, foi eliminado na fase de grupos.